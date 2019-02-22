"Новая модель кокошника": Экс-солистка "ВИА Гры" пошутила над Олей Поляковой

Певица опубликовала новый кадр из Таиланда.

Украинская певица, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос поделилась новым снимком с отдыха в Тайланде.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором позирует в голубом платье-вышиванке на фоне красочного пейзажа. Над головой у певицы висят листья пальмы, форма которых напоминает Санте форму кокошника.

Поэтому в подписи к снимку Димопулос решила подшутить над певицей Олей Поляковой, которая обожает этот головной убор.

“Оль @polyakovamusic , я знаю ты оценишь, специально для тебя - новая модель кокошника“, - забавно подписала кадр экс-“ВИА Гра“.

Отметим, что Полякова оставила комментарий к публикации Санты.

“Тебе идет!“ - коротко ответила “Королева Ночи“.

Напомним, ранее Санта Димопулос показала своего мужа.