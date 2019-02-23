"Хотите чего-то красивенького?": Владимир Дантес похвастался стильным образом

Супруг Нади Дорофеевой поделился в Instagram новым снимком.

Украинский певец Владимир Дантес продолжает радовать поклонников новыми снимками и забавными постами в соцсетях.

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Так, недавно супруг солистки группы “Время и Стекло“ Нади Дорофеевой разместил в своем Instagram-аккаунте фото с прогулки по Киеву.

На новом кадре Дантес позирует в стильном черном пуховике, черных брюках и кроссовках. В подписи к снимку муж Дорофеевой написал, что с первым теплом все стало красивее.

“Устали глазки? Хотите чего-то красивенького? Вот вам я!)) Любуйтесь))) На самом деле, с приходом солнышка люди стали какие-то красивенькие, все какие-то счастливые, - забавно подписал кадр Владимир Дантес“.

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказал, чем занимается по ночам.