"Хотите чего-то красивенького?": Владимир Дантес похвастался стильным образом
Украинский певец Владимир Дантес продолжает радовать поклонников новыми снимками и забавными постами в соцсетях.
Читай также: Владимир Дантес показал пикантный снимок с женой
Так, недавно супруг солистки группы “Время и Стекло“ Нади Дорофеевой разместил в своем Instagram-аккаунте фото с прогулки по Киеву.
На новом кадре Дантес позирует в стильном черном пуховике, черных брюках и кроссовках. В подписи к снимку муж Дорофеевой написал, что с первым теплом все стало красивее.
“Устали глазки? Хотите чего-то красивенького? Вот вам я!)) Любуйтесь))) На самом деле, с приходом солнышка люди стали какие-то красивенькие, все какие-то счастливые, - забавно подписал кадр Владимир Дантес“.
Устали глазки? Хотите чего-то красивенького? Вот вам я!)) Любуйтесь))) На самом деле, с приходом солнышка люди стали какие-то красивенькие, все какие-то счастливые. Красоты вам везде!))) Style by: @anisimov_menswear @kicks_space #man #streetstyle #lifestyle #good #mood
Напомним, ранее Владимир Дантес рассказал, чем занимается по ночам.
Полная версия правил