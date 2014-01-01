Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Какие милашки: Скарлетт Йоханссон с дочерью вышла на улицы Нью-Йорка

Комментариев: 0
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон попала в объективы папарацци во время прогулки с 4-летней дочерью Роуз.
Скарлетт Йоханссон с дочерью вышла на улицы Нью-Йорка
Скарлетт Йоханссон с дочерью вышла на улицы Нью-Йорка
Getty images

Читай также: Слава Каминская похвасталась стройной фигурой на пляже (фото)

Звезда кинофраншизы “Мстители“ Скарлетт Йоханссон была замечена в Нью-Йорке со своей 4-летней дочерью. Голливудская актриса редко появляется на публике с ребенком, потому прогулка знаменитости по городу стала настоящим подарком для ее поклонников.

Getty images

Читай также: Настю Каменских раскритиковали за лишний вес

34-летняя Йоханссон выбрала уютный повседневный образ - твидовое пальто с широким поясом, кроссовки и широкие джинсы. Образ Скарлетт дополнили шарф и рюкзак.

Getty images

Читай также: Борода с весенними цветами: Бабкин поделился позитивным фото

Напомним, что с 2014 года по сентябрь 2017 Скарлетт была замужем за французским журналистом Роменом Дориаком, от которого в 2014 году родила малышку Роуз. Через год после рождения девочки супруги решили развестись. Инициатором разрыва стала сама актриса. 

Беда в том, что я не чувствую себя склонной к моногамии. Более того, я не думаю, что ограничиваться только одним партнером естественно для человека, — поясняла Йоханссон в интервью.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак
Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак
Getty images

 

Ранее Влад Яма растрогал поклонников редким фото с семьей.

Поделись:
Теги: Скарлетт Йоханссон, звездные мамы, актриса, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь