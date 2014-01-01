Какие милашки: Скарлетт Йоханссон с дочерью вышла на улицы Нью-Йорка

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон попала в объективы папарацци во время прогулки с 4-летней дочерью Роуз.

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Звезда кинофраншизы “Мстители“ Скарлетт Йоханссон была замечена в Нью-Йорке со своей 4-летней дочерью. Голливудская актриса редко появляется на публике с ребенком, потому прогулка знаменитости по городу стала настоящим подарком для ее поклонников.

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34-летняя Йоханссон выбрала уютный повседневный образ - твидовое пальто с широким поясом, кроссовки и широкие джинсы. Образ Скарлетт дополнили шарф и рюкзак.

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Напомним, что с 2014 года по сентябрь 2017 Скарлетт была замужем за французским журналистом Роменом Дориаком, от которого в 2014 году родила малышку Роуз. Через год после рождения девочки супруги решили развестись. Инициатором разрыва стала сама актриса.

Беда в том, что я не чувствую себя склонной к моногамии. Более того, я не думаю, что ограничиваться только одним партнером естественно для человека, — поясняла Йоханссон в интервью.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак Getty images

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