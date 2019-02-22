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Влад Яма растрогал поклонников редким фото с семьей

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Популярный украинский хореограф Влад Яма поделился трогательным семейным кадром.
Влад Яма растрогал поклонников редким фото с семьей
Влад Яма растрогал поклонников редким фото с семьей
Instagram

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Известный украинский хореограф, танцор, а также судья шоу “Танцы со звездами“ Влад Яма, который накануне похвастался роскошным отпуском в Майами, растрогал поклонников нежным фото с самыми близкими людьми. 

На снимке, опубликованном в Instagram, Влад запечатлен со своей семьей - женой Лилианой и сыном Лионом.

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В кадре Яма держит сына на руках, а супруга хореографа стоит сзади и нежно обнимает обоих.

Что такое счастье?“, - поинтересовался Яма у своих подписчиков.

Поклонники звезды, в свою очередь, написали массу комплиментов в адрес семьи танцора.

“Какая семья!“, “Красивые“, “Супер фото“, “Чудові“, - пишут украинцы.

Напомним, что ранее певицу Настю Каменских раскритиковали за лишний вес.

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Теги: Влад Яма, хореограф, звездные семьи, фото
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