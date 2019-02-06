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Влад Яма похвастался роскошным отпуском в Майами

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Судья шоу "Танцы со звездами" вместе с семьей и друзьями провел отпуск в Майами.
Влад Яма похвастался роскошным отпуском в Майами
Влад Яма похвастался роскошным отпуском в Майами
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф, судья шоу “Танцы со звездами“ Влад Яма попрощался с Америкой новым постом в Instagram.

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Звезда вместе с семьей и друзьями провел отпуск в Майами. По словам самого Влада, этот отдых был самым продолжительным в его жизни.

“На лицах счастье, несмотря на 16 мест ручной клади... Самый продолжительный и разнообразный отдых в нашей жизни позади!.. Сил - море, только бы перестроить биоритмы!“ – подписал новую публикацию Влад Яма.

Отметим, что Влад Яма, его жена Лилиана и сын Леон отдыхали в Майами вместе со своими друзьями – известной украинской гимнасткой, двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр Анной  Безсоновой и фитнес-тренером Дмитрием Момотом.

Напомним, ранее Влад Яма трогательно поздравил супругу с днем рождения.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivona.bigmir.net

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