Влад Яма похвастался роскошным отпуском в Майами

Судья шоу "Танцы со звездами" вместе с семьей и друзьями провел отпуск в Майами.

Известный украинский хореограф, судья шоу “Танцы со звездами“ Влад Яма попрощался с Америкой новым постом в Instagram.

Читай также: “Люблю тебя!“: Влад Яма показал, как провел выходные

Звезда вместе с семьей и друзьями провел отпуск в Майами. По словам самого Влада, этот отдых был самым продолжительным в его жизни.

“На лицах счастье, несмотря на 16 мест ручной клади... Самый продолжительный и разнообразный отдых в нашей жизни позади!.. Сил - море, только бы перестроить биоритмы!“ – подписал новую публикацию Влад Яма.

Отметим, что Влад Яма, его жена Лилиана и сын Леон отдыхали в Майами вместе со своими друзьями – известной украинской гимнасткой, двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр Анной Безсоновой и фитнес-тренером Дмитрием Момотом.

Напомним, ранее Влад Яма трогательно поздравил супругу с днем рождения.