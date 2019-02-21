Сергей Бабкин выложил фото с бородой, украшенной цветами.

Борода с весенними цветами: Бабкин поделился позитивным фото instagram.com/babkin_official

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Украинский исполнитель Сергей Бабкин поделился в Сети позитивным весенним фото.

На снимке для популярного глянца Бабкин появился с бородой, декорированной мелкими цветками.

В мартовском @elle_ukraine вы уже можете прочитать не просто интервью, а рассказ, который рисовала словами @hanna_ivn. Очень откровенно и глубоко, о сильно личном. Спасибо всей команде профессионалов издания за невероятную съемку и такой результат! - написал Бабкин.

Подписчики Бабкина похвалили фото и назвали его очень весенним и позитивным.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая поделилась фото в необычном образе.