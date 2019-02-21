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Борода с весенними цветами: Бабкин поделился позитивным фото

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Сергей Бабкин выложил фото с бородой, украшенной цветами.

Борода с весенними цветами: Бабкин поделился позитивным фото
Борода с весенними цветами: Бабкин поделился позитивным фото
instagram.com/babkin_official

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Украинский исполнитель Сергей Бабкин поделился в Сети позитивным весенним фото. 

На снимке для популярного глянца Бабкин появился с бородой, декорированной мелкими цветками.

В мартовском @elle_ukraine вы уже можете прочитать не просто интервью, а рассказ, который рисовала словами @hanna_ivn. Очень откровенно и глубоко, о сильно личном. Спасибо всей команде профессионалов издания за невероятную съемку и такой результат! - написал Бабкин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В мартовском @elle_ukraine вы уже можете прочитать не просто интервью, а рассказ, который рисовала словами @hanna_ivn. Очень откровенно и глубоко, о сильно личном. Спасибо всей команде профессионалов издания за невероятную съемку и такой результат! Фото: @dimahoncharov Интервью: @hanna_ivn Стиль: #натальяосадчая MUA: @ovdita_makeupartist Продюсер: @nastasiabilous #elleukraine #elle #сергейбабкин #сергійбабкін #надеждыбабкина

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Подписчики Бабкина похвалили фото и назвали его очень весенним и позитивным. 

Ранее мы писали, что Катя Осадчая поделилась фото в необычном образе. 

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Теги: Сергей Бабкин, фото звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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