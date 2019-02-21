Борода с весенними цветами: Бабкин поделился позитивным фото
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Украинский исполнитель Сергей Бабкин поделился в Сети позитивным весенним фото.
На снимке для популярного глянца Бабкин появился с бородой, декорированной мелкими цветками.
В мартовском @elle_ukraine вы уже можете прочитать не просто интервью, а рассказ, который рисовала словами @hanna_ivn. Очень откровенно и глубоко, о сильно личном. Спасибо всей команде профессионалов издания за невероятную съемку и такой результат! - написал Бабкин.
В мартовском @elle_ukraine вы уже можете прочитать не просто интервью, а рассказ, который рисовала словами @hanna_ivn. Очень откровенно и глубоко, о сильно личном. Спасибо всей команде профессионалов издания за невероятную съемку и такой результат! Фото: @dimahoncharov Интервью: @hanna_ivn Стиль: #натальяосадчая MUA: @ovdita_makeupartist Продюсер: @nastasiabilous #elleukraine #elle #сергейбабкин #сергійбабкін #надеждыбабкина
Подписчики Бабкина похвалили фото и назвали его очень весенним и позитивным.
Ранее мы писали, что Катя Осадчая поделилась фото в необычном образе.
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