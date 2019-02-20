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Смелый наряд с рисунком рептилии: Осадчая порадовала модным Look-ом на премьере

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Катя Осадчая пришла на премьеру мульта о драконах в "змеином" наряде .

Смелый наряд с рисунком рептилии: Катя Осадчая порадовала модным Look-ом на премьере
Смелый наряд с рисунком рептилии: Катя Осадчая порадовала модным Look-ом на премьере
instagram.com/kosadcha

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Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая выставила в Сеть фото в смелом образе. Необычный наряд со змеиным принтом от украинского бренда NAVRO (дизайнер Ольга Навроцкая) Катя надела на допремьерный показ анимационного фильма “Как приручить дракона 3“. Наряд состоит из разноцветной юбки и боди с глубоким декольте. 

Подписчики Осадчей похвалили модный Look и даже нарекли ведущую “Укротительница драконов“.

Ранее мы писали, что Тина Кароль удивила смелым нарядом.

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Теги: Катя Осадчая, модный бренд, одежда
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Источник: Ivona.bigmir.net

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