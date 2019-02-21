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"Болеем за Динамо": Потап показал атмосферное фото с сыном на матче

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Алексей Потапенко поделился фото с сыном с трибуны стадиона.

"Болеем за Динамо": Потап показал атмосферное фото с сыном на стадионе
instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, исполнитель Алексей Потапенко (Потап) выложил в Сеть атмосферное фото с сыном. Потап и двое мальчишек запечатлены во время футбольного матча. На шее Потапа - “динамовский“ шарф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamo Kyiv #fcdk

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

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Подписчики Потапа отметили, что не знали у Потапа такой страсти как футбол и похвалили “мужскую компанию“ за поддержку “Динамо“.

Молодцы, что за Динамо, - похвалили подписчики.

Не знал, что Потап - футбольный фан, - написали в комментариях. 


Благодаря Вашей тройке, Динамо победило!!!! :) - написали в Сети.
 

Ранее мы писали, что Потапа затроллили из-за фото с Дорофеевой.

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Теги: Потап, футбол
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Источник: Ivona.bigmir.net

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