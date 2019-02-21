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Наталья Могилевская похвасталась стильной обувью

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Певица готовится к весеннему концерту.
Наталья Могилевская похвасталась стильной обувью
Наталья Могилевская похвасталась стильной обувью
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Совсем скоро, 5 марта в Дворце “Украина“ состоится весенний концерт украинской певицы Натальи Могилевской. О том, что подготовка к выступлению идет полным ходом можно узнать из Instagram-аккаунта исполнительницы.

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Так, недавно звезда уже сменила прическу  и примеряла костюмы для концерта. Теперь Могилевская занялась поиском подходящей обуви.

Певица рассказала, что одну пару туфель ей сделали под заказ. И они ей так понравились, что звезда попросила подготовить еще одну пару, только в другом цвете.

“Первые туфельки под черно-золотое платье для концерта готовы. Так понравились, что шьем теперь такие вторые серебряные“, - сообщила Наталья Могилевская в Instagram.

Напомним, ранее Настя Каменских примерила непривычный образ.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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