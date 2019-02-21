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Вино, йогурты и борщ: Ани Лорак показала, что лежит у нее в холодильнике

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Ани Лорак выставила в Сеть новые фото, на которых видно, что певица хранит в холодильнике.

Вино, йогурты и борщ: Ани Лорак показала, что лежит у нее в холодильнике
Вино, йогурты и борщ: Ани Лорак показала, что лежит у нее в холодильнике
instagram.com/anilorak/

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Украинская скандальная певица Ани Лорак, которую часто критикуют в Сети за откровенные наряды и подозреваю в беременности, выставила в Сеть новые фото. На снимках Лорак позирует с миской, в которой перемешивает творог с ягодами. Также на нескольких фото Лорак позирует возле открытого холодильника. Целая полка в нем заставлена продукцией “Активия“, которую рекламирует Лорак. Также в холодильнике лежат свежие фрукты и открытая бутылка вина, закупоренная вместо штопора салфеткой.

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Фолловеры Лорак пришли в восторг от того, что у певицы в холодильнике все, как у “обычных людей“. 

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Множества “лайков“ удостоился комментарий Лорак, что больше всего певица любит готовить борщ. Лорак написала его в ответ на уточнение одной из подписчиц.

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Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за откровенный наряд.

 

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Теги: Ани Лорак, диета, перебежчики
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Источник: Ivona.bigmir.net

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