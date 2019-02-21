Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Катя Осадчая показала, как вырос ее старший сын от первого брака

Комментариев: 0
Ведущая редко публикует совместные фото с старшим сыном.
Катя Осадчая показала, как вырос ее старший сын от первого брака
Катя Осадчая показала, как вырос ее старший сын от первого брака
instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая  Екатерина Осадчая порадовала фанов новым снимком в соцсети. На своей странице в Instagram звезда разместила кадр со своим сыном Ильей от первого брака.

Читай также: Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына

Отметим, что Осадчая ранее была замужем за бизнесменом и депутатом Олегом Полищуком. Пара поженилась в 2001 году, но уже спустя 3 года Катя и Олег расстались. В этом браке в 2002 году родился сына Илья.

С 2017 года Осадчая замужем за ведущим Юрием Горбуновым. И на днях пара отпраздновала второй день рождения совместного сына Ивана.

“Приємне з корисним - мама на роботі, Ілля на виставі,“ - подписала свежий снимок со старшим сыном Катя Осадчая.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала совместное фото с подросшей дочкой.

Поделись:
Теги: Катя Осадчая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь