Ведущая редко публикует совместные фото с старшим сыном.

Катя Осадчая показала, как вырос ее старший сын от первого брака instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая порадовала фанов новым снимком в соцсети. На своей странице в Instagram звезда разместила кадр со своим сыном Ильей от первого брака.

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Отметим, что Осадчая ранее была замужем за бизнесменом и депутатом Олегом Полищуком. Пара поженилась в 2001 году, но уже спустя 3 года Катя и Олег расстались. В этом браке в 2002 году родился сына Илья.

С 2017 года Осадчая замужем за ведущим Юрием Горбуновым. И на днях пара отпраздновала второй день рождения совместного сына Ивана.

“Приємне з корисним - мама на роботі, Ілля на виставі,“ - подписала свежий снимок со старшим сыном Катя Осадчая.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала совместное фото с подросшей дочкой.