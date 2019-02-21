Владимир Дантес показал пикантный снимок с женой

Муж Нади Дорофеевой разместил в Instagram провокационный снимок супруги.

Украинский певец Владимир Дантес продолжает радовать поклонников новыми снимками и оригинальными постами в соцсетях. Так, недавно муж Нади Дорофеевой разместил в своем Instagram-аккаунте сразу два снимка: трогательный и “провокационный“.

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На первом кадре супруги нежно обнимаются. Для съемки пара выбрала стильные наряды из магазина Дорофеевой.

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А вторым “провокационным“ снимком Дантес поделился в Instagram-Stories. На фото видим Вову и Надю в тех же нарядах. Но на этот раз Дорофеева повернулась спиной к камере.

“Заценили?“ - спросил Владимир, намекая на “пятую точку“ своей жены.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева instagram.com/vladimirdantes

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказал, чем занимается по ночам.