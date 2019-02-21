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Владимир Дантес показал пикантный снимок с женой

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Муж Нади Дорофеевой разместил в Instagram провокационный снимок супруги.
Владимир Дантес показал пикантный снимок с женой
Владимир Дантес показал пикантный снимок с женой
instagram.com/vladimirdantes

Украинский певец Владимир Дантес продолжает радовать поклонников новыми снимками и оригинальными постами в соцсетях. Так, недавно муж Нади Дорофеевой разместил в своем Instagram-аккаунте сразу два снимка: трогательный и “провокационный“.

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На первом кадре супруги нежно обнимаются. Для съемки пара выбрала стильные наряды из магазина Дорофеевой.

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А вторым “провокационным“ снимком  Дантес поделился в  Instagram-Stories. На фото видим Вову и Надю в тех же нарядах. Но на этот раз Дорофеева повернулась спиной к камере.

“Заценили?“ - спросил Владимир, намекая на “пятую точку“ своей жены.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева
Владимир Дантес и Надя Дорофеева
instagram.com/vladimirdantes

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказал, чем занимается по ночам.

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Теги: Владимир Дантес, Надя Дорофеева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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