Суперзвезды: Лобода показала совместное фото с подросшей дочкой
Певица поделилась снимками с отдыха в ОАЭ.
Скандальная украинская певица Светлана Лобода продолжает радовать поклонников новым фото в Instagram.
Читай также: “На это можно смотреть вечно“: Лобода показала, как мужчины танцуют под ее трек
На свежем снимке исполнительница позирует вместе со старшей дочерью Евой. Лобода разместила кадр с прогулки на отдыхе в ОАЭ.
Для прогулки певица выбрала черный спортивный костюм с кроссовками молочного цвета, а ее дочь Ева – красный с оригинальным принтом.
“Ева на style“, - лаконично подписала совместные снимки Светлана Лобода.
Напомним, ранее Светлана Лобода “взорвала“ Сеть новым снимком в ванной.
Полная версия правил
>>>>>> www.Internet43.com