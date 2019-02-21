Суперзвезды: Лобода показала совместное фото с подросшей дочкой

Певица поделилась снимками с отдыха в ОАЭ.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода продолжает радовать поклонников новым фото в Instagram.

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На свежем снимке исполнительница позирует вместе со старшей дочерью Евой. Лобода разместила кадр с прогулки на отдыхе в ОАЭ.

Для прогулки певица выбрала черный спортивный костюм с кроссовками молочного цвета, а ее дочь Ева – красный с оригинальным принтом.

“Ева на style“, - лаконично подписала совместные снимки Светлана Лобода.

Напомним, ранее Светлана Лобода “взорвала“ Сеть новым снимком в ванной.