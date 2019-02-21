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Суперзвезды: Лобода показала совместное фото с подросшей дочкой

Комментариев: 2
Певица поделилась снимками с отдыха в ОАЭ.
Суперзвезды: Лобода показала совместное фото с подросшей дочкой
Суперзвезды: Лобода показала совместное фото с подросшей дочкой
instagram.com/lobodaofficial

Скандальная украинская певица Светлана Лобода продолжает радовать поклонников новым фото в Instagram.

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На свежем снимке исполнительница позирует вместе со старшей дочерью Евой. Лобода разместила кадр с прогулки на отдыхе в ОАЭ.

Для прогулки певица выбрала черный спортивный костюм с кроссовками молочного цвета, а ее дочь Ева – красный с оригинальным принтом.

“Ева на style“, - лаконично подписала  совместные снимки Светлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ева на style с @daniel_boutique

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода “взорвала“ Сеть новым снимком в ванной.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.02.2019, 10:40
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гость
Суперпизды!
    22.02.2019, 10:13
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