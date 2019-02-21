DZIDZIO похвастался снимком с королевой

Кадром певец поделился в Instagram.

Солист популярной украинской группы “DZIDZIO“ Михаил Хома порадовал подписчиков новым фото в соцсети.

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В Instagram-аккаунте певец опубликовал новые кадры с съемок фильма “Свингеры 2“, премьера которого состоится уже 1 марта.

На снимке артист позирует вместе с певицей Олей Поляковой, которая сыграла в киноленте одну с главных ролей.

“Я і КОРОЛЕВА“, - лаконично подписал снимок Михаил Хома.

Напомним, ранее Полякову “застукали“ за страстным поцелуем с Астафьевой.