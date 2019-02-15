Ким Кардашьян рассказала о своих пластических операциях.

Кардашьян рассказала, как хитро убедила фанатов, что никогда не делала пластику носа instagram.com/kimkardashian

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Американская инста-дива, участница реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ Ким Кардашьян-Уэст рассказала фанатам правду о пластических операциях на носу, которые ей часто приписывают в Сети. Такой комментарий по поводу своей внешности Ким сделала во время мастер-класса с визажистом Марио Дедивановичем (Mario Dedivanovic) в Лос-Анджелесе.

Я никогда не делала пластику носа. Все думали, что операция была, но я просила их дождаться, пока у меня появятся дети. Я говорила: вы все увидите сами, потому что у моих детей будет мой нос, - сказала Кардашьян.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян умилила Сеть снимками с дочерьми.