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Кардашьян рассказала, как хитро убедила фанатов, что никогда не делала пластику носа

Комментариев: 1
Ким Кардашьян рассказала о своих пластических операциях.

Кардашьян рассказала, как хитро убедила фанатов, что никогда не делала пластику носа
Кардашьян рассказала, как хитро убедила фанатов, что никогда не делала пластику носа
instagram.com/kimkardashian

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Американская инста-дива, участница реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ Ким Кардашьян-Уэст рассказала фанатам правду о пластических операциях на носу, которые ей часто приписывают в Сети. Такой комментарий по поводу своей внешности Ким сделала во время мастер-класса с визажистом Марио Дедивановичем (Mario Dedivanovic) в Лос-Анджелесе.

Я никогда не делала пластику носа. Все думали, что операция была, но я просила их дождаться, пока у меня появятся дети. Я говорила: вы все увидите сами, потому что у моих детей будет мой нос, - сказала Кардашьян.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян умилила Сеть снимками с дочерьми. 

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Теги: Ким Карадашьян, пластическая операция
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Вася  (аноним)  21.02.2019, 16:34
Оценка:  0
Вася
А пластику задницы,которая размером с киоск Союзпечать, не делала?
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