Алина Гросу рассказала о своей тайной любви

Известная певица и актриса Алина Гросу поделилась со своими фанатами забавными детскими снимками.

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На своей странице Instagram звезда опубликовала целую серию архивных кадров. В подписи к фото Алина призналась, что в детстве очень любила поесть. Поэтому на всех кадрах она что-нибудь кушала.

“Знаете, что есть вечное в этом мире? - это моя любовь к еде... у всех есть своя любовь...НОРМАЛЬНАЯ... и только у меня к “покушать“. И это только часть фотографий. Ощущение, что меня в детстве или фоткали только с едой... или я постоянно ела,“ - рассказала Гросу.