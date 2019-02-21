Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Алина Гросу рассказала о своей тайной любви

Комментариев: 4
Певица призналась в тайной страсти к еде.
Алина Гросу рассказала о своей тайной любви
Алина Гросу рассказала о своей тайной любви
instagram.com/alina_grosu

Известная певица и актриса Алина Гросу поделилась со своими фанатами забавными детскими снимками.

Читай также: Канал “Украина“ приступил к съемкам фильма “Замок на песке“

На своей странице Instagram звезда опубликовала целую серию архивных кадров. В подписи к фото Алина призналась, что в детстве очень любила поесть. Поэтому на всех кадрах она что-нибудь кушала.

“Знаете, что есть вечное в этом мире? - это моя любовь к еде... у всех есть своя любовь...НОРМАЛЬНАЯ... и только у меня к “покушать“. И это только часть фотографий. Ощущение, что меня в детстве или фоткали только с едой... или я постоянно ела,“ - рассказала Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу примеряла свадебное платье.

Поделись:
Теги: Алина Гросу
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
    21.02.2019, 18:00
Оценка:  0
Google зараз платить $ 15000 до $ 30000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому, і я заробив $ 8524 в перший тиждень від цієї роботи. Легко і просто зробити роботу, а її заробітки масові. Ви повинні спробувати зараз отримати цю роботу і почати заaробляти гроші в Інтернеті, дотримуючись інструкцій на цьому блозі… ..

>>>>>> www.Internet43.com
тт*    21.02.2019, 17:48
Оценка:  0
тт*
та якось похій як ця курка маструбує!!
гость  (аноним)  21.02.2019, 17:36
Оценка:  +1
гость
Дык, пусть это кацапским выблядкам втирает! Нам в Украине это говно зачем?!
Духовный_скреп    21.02.2019, 17:23
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Бигмир,расскажи как она какает.Как все,или как то добрее,душевнее,что ли?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь