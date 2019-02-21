Алина Гросу рассказала о своей тайной любви
Известная певица и актриса Алина Гросу поделилась со своими фанатами забавными детскими снимками.
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На своей странице Instagram звезда опубликовала целую серию архивных кадров. В подписи к фото Алина призналась, что в детстве очень любила поесть. Поэтому на всех кадрах она что-нибудь кушала.
“Знаете, что есть вечное в этом мире? - это моя любовь к еде... у всех есть своя любовь...НОРМАЛЬНАЯ... и только у меня к “покушать“. И это только часть фотографий. Ощущение, что меня в детстве или фоткали только с едой... или я постоянно ела,“ - рассказала Гросу.
Знаете, что есть вечное в этом мире??? - это моя любовь к еде... у всех есть своя любовь...НОРМАЛЬНАЯ... и только у меня к «покушать» И это только часть фотографий.. Ощущение, что меня в детстве или фоткали только с едой... или я постоянно ела Из рубрики #минигросик
Напомним, ранее Алина Гросу примеряла свадебное платье.
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