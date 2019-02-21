Леся Никитюк рассказала о своих приключениях в Берлине
Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников еще одним снимком из столицы Германии.
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Звезда появилась на публике в черном комбинезоне от украинского дизайнера. Соответствующий кадр Никитюк опубликовала в Instagram.
На новом снимке телеведущая позирует в наряде от дизайнера Яны Беляевой, а в руках Никитюк держит бокал шампанского.
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В подписи к свежему фото девушка рассказала, чем занималась в Берлине. Сначала Никитюк посетила конкурс артистов балета. Позже звезда посетила презентацию элитной сантехники, где и был сделан этот снимок.
“Weekend выдался знатный. Сначала я по приглашению организаторов посетила известный конкурс артистов балета, на котором увидела много талантливых украинских детей и даже саму Приму @ekaterinakukhar_official ( которая кстати не достаточно тянула носочек). Потом отправилась на презентацию лакшери сантехники Vigour. Не потому что я ищу смеситель. А потому что, именно там собралась вся знатная тусовка Берлина...ну а я ж тоже “знатная“ ребята“, - написала Леся Никитюк.
Всем кто смотрел мои сторис про Берлин и видел голого мужика в ванной на подиуме- посвящается !!! Weekend выдался знатный)) сначала я по приглашению организаторов посетила известный конкурс артистов балета @tanzolymp на котором увидела много талантливых украинских детей и даже саму Приму @ekaterinakukhar_official ( которая кстати не достаточно тянула носочек) Потом Отправилась на презентацию лакшери сантехники Vigour ( @vigourbaeder ).. не потому что я ищу смеситель А потому что, именно там собралась вся знатная тусовка Берлина...ну а я ж тоже «знатная» ребята... 4000 человек в бриллиантах от @chopard с бокалами шампанского @moetchandon смотрели на сантехнику..мужчины на унитазы, женщины на краныи только я доедала канапе с чёрной икрой.... Dress by @yanabelyaeva.official #багиняламината #богиняБерлина #мойweekend2019 #vigour #voque #vigourvogue
Напомним, ранее Леся Никитюк похвасталась роскошным букетом роз.
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