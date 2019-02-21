Звезда посетила светское мероприятие.

Леся Никитюк рассказала о своих приключениях в Берлине instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников еще одним снимком из столицы Германии.

Читай также: Леся Никитюк опубликовала смелое фото после разрыва с женихом

Звезда появилась на публике в черном комбинезоне от украинского дизайнера. Соответствующий кадр Никитюк опубликовала в Instagram.

На новом снимке телеведущая позирует в наряде от дизайнера Яны Беляевой, а в руках Никитюк держит бокал шампанского.

Читай также: Леся Никитюк покорила Берлин стильным нарядом

В подписи к свежему фото девушка рассказала, чем занималась в Берлине. Сначала Никитюк посетила конкурс артистов балета. Позже звезда посетила презентацию элитной сантехники, где и был сделан этот снимок.

“Weekend выдался знатный. Сначала я по приглашению организаторов посетила известный конкурс артистов балета, на котором увидела много талантливых украинских детей и даже саму Приму @ekaterinakukhar_official ( которая кстати не достаточно тянула носочек). Потом отправилась на презентацию лакшери сантехники Vigour. Не потому что я ищу смеситель. А потому что, именно там собралась вся знатная тусовка Берлина...ну а я ж тоже “знатная“ ребята“, - написала Леся Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк похвасталась роскошным букетом роз.