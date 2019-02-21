Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леся Никитюк рассказала о своих приключениях в Берлине

Комментариев: 0
Звезда посетила светское мероприятие.
Леся Никитюк рассказала о своих приключениях в Берлине
Леся Никитюк рассказала о своих приключениях в Берлине
instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников еще одним снимком из столицы Германии.

Читай также: Леся Никитюк опубликовала смелое фото после разрыва с женихом

Звезда появилась на публике в черном комбинезоне от украинского дизайнера. Соответствующий кадр Никитюк опубликовала в Instagram.

На новом снимке телеведущая позирует в наряде от дизайнера Яны Беляевой, а в руках Никитюк держит бокал шампанского.

Читай также: Леся Никитюк покорила Берлин стильным нарядом

В подписи к свежему фото девушка рассказала, чем занималась в Берлине. Сначала Никитюк посетила конкурс артистов балета. Позже звезда посетила презентацию элитной сантехники, где и был сделан этот снимок.

“Weekend выдался знатный.  Сначала я по приглашению организаторов посетила известный конкурс артистов балета, на котором увидела много талантливых украинских детей и даже саму Приму @ekaterinakukhar_official ( которая кстати не достаточно тянула носочек). Потом отправилась на презентацию лакшери сантехники Vigour. Не потому что я ищу смеситель. А потому что, именно там собралась вся знатная тусовка Берлина...ну а я ж тоже “знатная“ ребята“, - написала Леся Никитюк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем кто смотрел мои сторис про Берлин и видел голого мужика в ванной на подиуме- посвящается !!! Weekend выдался знатный)) сначала я по приглашению организаторов посетила известный конкурс артистов балета @tanzolymp на котором увидела много талантливых украинских детей и даже саму Приму @ekaterinakukhar_official ( которая кстати не достаточно тянула носочек) Потом Отправилась на презентацию лакшери сантехники Vigour ( @vigourbaeder ).. не потому что я ищу смеситель А потому что, именно там собралась вся знатная тусовка Берлина...ну а я ж тоже «знатная» ребята... 4000 человек в бриллиантах от @chopard с бокалами шампанского @moetchandon смотрели на сантехнику..мужчины на унитазы, женщины на краныи только я доедала канапе с чёрной икрой.... Dress by @yanabelyaeva.official #багиняламината #богиняБерлина #мойweekend2019 #vigour #voque #vigourvogue

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк похвасталась роскошным букетом роз.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь