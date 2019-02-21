К лету готова: Маша Ефросинина очаровала поклонников стильным образом

Телеведущая похвасталась модным летним нарядом.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина порадовала подписчиков новым снимком. В Instagram-аккаунте звезды появился кадр, на котором Маша предстала в стильном летнем образе.

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На фото телеведущая позирует в зеленом топе с оголенными плечами, в бежевой юбке и стильной шляпкой.

“На пути к летним денькам“, - подписала снимок Ефросинина.

Напомним, ранее Машу Ефросинину заподозрили в беременности.