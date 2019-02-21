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К лету готова: Маша Ефросинина очаровала поклонников стильным образом

Комментариев: 1
Телеведущая похвасталась модным летним нарядом.
К лету готова: Маша Ефросинина очаровала поклонников стильным образом
К лету готова: Маша Ефросинина очаровала поклонников стильным образом
instagram.com/mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина порадовала подписчиков новым снимком. В Instagram-аккаунте звезды появился кадр, на котором Маша предстала в стильном летнем образе.

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На фото телеведущая позирует в зеленом топе с оголенными плечами, в бежевой юбке и стильной шляпкой.

“На пути к летним денькам“, - подписала снимок Ефросинина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On my way to summer day.. #shooting

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Напомним, ранее Машу Ефросинину заподозрили в беременности.

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.02.2019, 16:19
Оценка:  0
гость
для села норм наряд...
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