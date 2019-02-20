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Платиновый статус "Туманов": Макс Барских похвастался престижной наградой

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Макс Барских выставил фото с наградой за "платиновый" сингл "Туманы".

Платиновый статус
Платиновый статус "Туманов": Макс Барских похвастался престижной наградой
instagram.com/max_barskih

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Украинский певец Макс Барских похвастался наградой за свой мега-популярный сингл “Туманы“. В Инстаграм Макс выставил фото с “платиновым“ диском.

Эта награда за платиновый статус “Туманов“ попала в мои руки спустя несколько месяцев после присуждения! Приятно держать в руках символ вашей любви и преданности! - написал Барских.

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На Youtube-странице Барских “Туманы“ с 19 декабря 2016-го посмотрели более 101 млн. раз. В украинских чартах в 2016-м песня держалась на первом месте.

 

Ранее мы писали, что Лобода показала, как мужчины танцуют под ее песню. 

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Теги: Макс Барских, награда
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