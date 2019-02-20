Финалистка первого "Холостяка" показала маленькую дочь
Яна Соломко поделилась трогательным снимком с дочкой.
Украинская певица, экс-солистка “REAL O“, а также финалистка первого сезона шоу “Холостяк“ Яна Соломко поделилась свежим снимком с подписчиками.
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На своей странице в Instagram исполнительница показала, как проводит свободное время с дочерью Кирой в киевском торгово-развлекательном центре “Гулливер“.
“Вот оно счастье... И ему никто никогда не сможет помешать“, - трогательно подписала фото Яна.
Отметим, что Яна Соломко вышла замуж 16 мая 2014 года за уроженца Донецка Олега. Через год после свадьбы у пары родился первенец, дочь Кира. Девочка появилась на свет США, в городе Майами.
Напомним, ранее Яна Соломко дала ценный совет подписчикам.
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