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Финалистка первого "Холостяка" показала маленькую дочь

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Яна Соломко поделилась трогательным снимком с дочкой.
Финалистка первого "Холостяка" показала маленькую дочь
Финалистка первого "Холостяка" показала маленькую дочь
instagram.com/yana.solo

Украинская певица, экс-солистка “REAL O“, а также финалистка первого сезона шоу “Холостяк“ Яна Соломко поделилась свежим снимком с подписчиками.

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На своей странице в Instagram исполнительница показала, как проводит свободное время с дочерью Кирой в киевском торгово-развлекательном центре “Гулливер“.

“Вот оно счастье... И ему никто никогда не сможет помешать“, - трогательно подписала фото Яна.

Отметим, что Яна Соломко вышла замуж 16 мая 2014 года за уроженца Донецка Олега. Через год после свадьбы у пары родился первенец, дочь Кира. Девочка появилась на свет США, в городе Майами.

Напомним, ранее Яна Соломко дала ценный совет подписчикам.

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Теги: яна соломко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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