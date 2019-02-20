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Потапа затроллили в Сети из-за фото с Надей Дорофеевой

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Потапа затроллили в Сети из-за неодинаковых штанин на фото .

Потапа затроллили подписчики из-за фото с Надей Дорофеевой
Потапа затроллили подписчики из-за фото с Надей Дорофеевой
instagram.com/realpotap

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Украинского продюсера и исполнителя Алексея Потапенко (Потапа) затролилли в Сети из-за фото с певицей Надей Дорфеевой. На снимке звезды позируют, поднимаясь по лестнице - и штанины Потапа кажутся абсолютно разными по длине.

Фото выложили в Инстаграм и Потапенко, и Дорофеева. 

Trash Metal носит только Попса! - подписал Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metallica vs Pop @realpotap 😉

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Фолловеры активно комментируют снимок звезд. 

Собаки штанину оторвали, - пошутили поклонники. 

Просто Лёша показывает побритую ножку)) а улыбка после депиляции, это выдержка) Вы классные👍😊😊 - написали в Сети.

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Брюки превращаются, превращаются... в ШОРТЫ 😂🤩🙈 - пошутили фолловеры.

 

Что отвернулись?......Как избушка на куриных ножках, к лесу!?..... - пошутили в Сети.

Фанаты Metallica 😉😂 - написали поклонники.

Ранее мы писали, что Каменских рассказала, когда возобновится дуэт с Потапом. 

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Теги: Дорофеева, Потап
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Источник: Ivona.bigmir.net

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