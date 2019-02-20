Потапа затроллили в Сети из-за фото с Надей Дорофеевой
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Украинского продюсера и исполнителя Алексея Потапенко (Потапа) затролилли в Сети из-за фото с певицей Надей Дорфеевой. На снимке звезды позируют, поднимаясь по лестнице - и штанины Потапа кажутся абсолютно разными по длине.
Фото выложили в Инстаграм и Потапенко, и Дорофеева.
Trash Metal носит только Попса! - подписал Потап.
Фолловеры активно комментируют снимок звезд.
Собаки штанину оторвали, - пошутили поклонники.
Просто Лёша показывает побритую ножку)) а улыбка после депиляции, это выдержка) Вы классные👍😊😊 - написали в Сети.
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Брюки превращаются, превращаются... в ШОРТЫ 😂🤩🙈 - пошутили фолловеры.
Что отвернулись?......Как избушка на куриных ножках, к лесу!?..... - пошутили в Сети.
Фанаты Metallica 😉😂 - написали поклонники.
Ранее мы писали, что Каменских рассказала, когда возобновится дуэт с Потапом.
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