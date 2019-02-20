Надежда Мейхер выставила архивные фото и рассказала о родителях

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Украинская певица, экс-участница группы “ВИА Гра“ Надежда Мейхер выставила архивные фото молодых матери, отца и маленькой себя. Подборка появилась в Инстаграм артистки, вместе с постом любви к родителям. Мейхер написала, что певицей стала благодаря огромной мечте своей матери и поблагодарила своего отца за сильную любовь.

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Я давно заметила, что практически всё творческое, за что берусь, родом из детства, ( даже внутриутробного😁😉)... Когда-то я узнала о мечте моей МАМЫ—стать певицей. Но она так и осталась там, в прошлом... (Родители ей не позволили осуществить желание стать певицей, считали, что это не профессия) Часть своей жизни мама посвятила торговле, и хорошо преуспела в этой отрасли...



Галине Анатольевне ♥️ было 18лет когда она мной забеременела. Какая-то женщина сказала ей , что во время беременности нужно загадывать , какая должна быть внешне твоя дочь( мама знала, что у неё будет дочь), и кем ты хочешь чтобы она стала, когда вырастет , и всё сбудется.

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Несмотря на то, что у мамы был жуткий токсикоз все девять месяцев, она всё же находила силы мечтать о том, что её дочь обязательно будет очень красивой😁, и непременно станет певицей... Я точно знаю, что не просто осуществляю мечту Мамочки. А то, что мой сильный род, ждёт от меня чего-то значимого, высоко духовного. И главное, что я должна нести со сцены это тепло, любовь, душевность... Лечить души и сердца.

♥️🦋 P.S. А мой Папуля Так меня любил, и любит .., что можно половину Земли осветить его энергией и силой Отцовской Любви, Ко мне.... - написала Мейхер.