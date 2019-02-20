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"Довольные лица мужчин": Лорак перепела хит из старого украинского мюзикла в ванне

Комментариев: 2
Ани Лорак необычно исполнила песню из мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

"Довольные лица мужчин": Лорак перепела хит из "Вечера на хуторе близ Диканьки" в ванне
instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак выложила в Сеть новое видео с концерта “Шоу Дива“. В ярком сценическом номере Лорак поет кавер на хит из украинского мюзикла “Вечера на хуторе близ Диканьки“ (2001), где она сыграла своенравную Оксану. Во время исполнения песни артистка сидит на сцене в прозрачной ванне в блестящем розовом платье и открытых босоножках на шпильке. Напевая слова, что не выйдет замуж за кузнеца Вакулу, Лорак заигрывает с подтанцовкой, одетой в смокинги. 

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Подписчики Лорак разделились на две категории: одним очень понравился номер, а другие, мягко говоря, от него не в восторге. 

Довольные лица мужчин😂❤️, - пошутили в комментариях.

Старая версия гораздо лучше новой) - отметили фолловеры.

Подписчики также вспомнили по поводу подозрений об “интересном положении“ Лорак.

Хахахаха и тут она тоже на 4 месяце беременности. Как говорят, концерт то один, а она то беременна то нет, - отметиили в Сети.

Ранее мы писали, что Лорак заподозрили в беременности. 

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Теги: Ани Лорак, беременность, перебежчики
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Источник: http:

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Комментариев (2)
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lusyika    21.02.2019, 11:54
Оценка:  0
lusyika
Згадало українську мову??????? Нехай з мокшами китайську вчить!!!!!! Кури зачекались нових шоу!!!!!!!!!!!!!!!
Sancho-s    21.02.2019, 11:14
Оценка:  +1
Sancho-s
Запроданка - не интересно
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