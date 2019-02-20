"Довольные лица мужчин": Лорак перепела хит из старого украинского мюзикла в ванне
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Певица Ани Лорак выложила в Сеть новое видео с концерта “Шоу Дива“. В ярком сценическом номере Лорак поет кавер на хит из украинского мюзикла “Вечера на хуторе близ Диканьки“ (2001), где она сыграла своенравную Оксану. Во время исполнения песни артистка сидит на сцене в прозрачной ванне в блестящем розовом платье и открытых босоножках на шпильке. Напевая слова, что не выйдет замуж за кузнеца Вакулу, Лорак заигрывает с подтанцовкой, одетой в смокинги.
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Подписчики Лорак разделились на две категории: одним очень понравился номер, а другие, мягко говоря, от него не в восторге.
Довольные лица мужчин😂❤️, - пошутили в комментариях.
Старая версия гораздо лучше новой) - отметили фолловеры.
Подписчики также вспомнили по поводу подозрений об “интересном положении“ Лорак.
Хахахаха и тут она тоже на 4 месяце беременности. Как говорят, концерт то один, а она то беременна то нет, - отметиили в Сети.
Ранее мы писали, что Лорак заподозрили в беременности.
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