Надя на стиле: Дорофеева порадовала поклонников новым образом

Певица примерила яркий спортивный образ.

Известная украинская певица, солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева продолжает радовать фанатов разнообразными яркими образами.

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Так, недавно в Instagram-аккаунте звезды появился кадр, на котором она предстала в образе спортивной болельщицы.

На снимке Надя позирует в белой футболке, красной жилетке, красных шортах, белых гетрах и красных кроссовках сидя на стадионе, а рядом с ней лежит баскетбольный мяч. Яркий снимок девушка решила оставить без подписи.

Напомним, ранее в Сети нашли новые доказательства беременности Дорофеевой.