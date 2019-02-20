Экс-солистка "ВИА Гры" призналась, почему предпочитает отдыхать в одиночку

Звезда рассказала об отдыхе в Таиланде.

Украинская певица, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос рассказала поклонникам, почему отправилась в отпуск одна.

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Звезда опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в красном платье во время отдыха в Таиланде.

В подписи к ролику, артистка объяснила, почему решила отдыхать в одиночку. По словам певицы, на такой шаг могут пойти лишь осознанные люди. Также звезда рассказала, чем будет заниматься в отпуске.

“Многих удивило, что я отдыхаю сама. И вот что я вам скажу – на такой шаг могут пойти лишь осознанные и состоявшиеся внутри люди, им просто не скучно с собой и природой – всегда есть чем заняться. К этому тоже нужно прийти. Часто бессознательно, в потоке людей и информации, мы забиваем свой внутренний голос, перестаём его слышать, начинаем жить на автомате. Чтобы избавиться от этого, нужно время наедине с собой, своими мыслями. Книг набрала будто приехала на год. Я люблю и ценю этот период своей жизни. Есть в этом нечто божественное“, - рассказала Санта Димопулос.

Напомним, ранее Санта Димопулос показала своего мужа.