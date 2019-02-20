"Помогает пережить моменты": Лорак рассказала, за какую песню ее благодарят

Ани Лорак рассказала, за какую из своих песен чаще всего слышит благодарность от слушателей.

"Помогает пережить сложные моменты": Лорак рассказала, за какую песню ее благодарят instagram.com/anilorak/

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Скандальная певица Ани Лорак, которую в Сети часто критикуют за странные наряды и подозревают в беременности, рассказала подписчикам, за какую песню ее благодарят.

В Инстаграм Лорак написала пост о том, что слушатели часто говорят ей “спасибо“ за песню “Сон“.

Мне приятно слышать, что песня #Сон дорога вашему сердцу и помогает переживать моменты в жизни. 🙏🏽 В этом и есть сила искусства, служить людям, - написала Лорак.

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Напомним, что в песне “Сон“ идет речь об измене, которую увидела во сне лирическая героиня Лорак. Сразу после появления песни, многие фанаты Лорак отметили, что, скорее всего, она “автобиографична“, поскольку чуть раньше стало известно об измене бывшего мужа Лорак - Мурата Налчаджиоглу.

Ранее мы писали, что Лорак в Сети раскритиковали за безвкусные наряды.