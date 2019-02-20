Певица Злата Огневич подбила на "дикие" танцы в пижамах ведущую "Все буде добре".

Злата Огневич и ведущая Надежда Матвеева смешно станцевали в пижамах instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич поделилась забавным видео. В ролике, который Огневич опубликовала в Инстаграм, они с ведущей “Все буде добре“ Надеждой Матвеевой забавно танцуют в пижамах.

Тверк в пижамах😵 Признайтесь, такого Вы еще не видели 😂, - подписала видео Огневич.

Подписчики Огневич похвалили позитивный ролик и подчеркнули, что у героинь отличное чувство юмора.

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