Леди Гага и Кристиано Карино разошлись после двух лет отношений.

Свадьбы не будет: Леди Гага рассталась с женихом Getty images

Известная американская певица Леди Гага рассталась со своим бойфрендом Кристиано Карино. Об этом сообщил 19 февраля агент исполнительницы. Сама Леди Гага пока не комментирует новость.

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О расставании пары поклонники Гаги впервые заговорили после церемонии Grammy, на которую певица явилась одна и без обручального кольца.

Отметим, что о романе 32-летней Леди Гаги и ее музыкального агента 49-летнего Кристиано Карино стало известно в феврале 2017 года. А летом того же года пара объявила о своей помолвке.

Напомним, ранее Леди Гага похвасталась новыми татуировками.