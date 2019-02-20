Свадьбы не будет: Леди Гага рассталась с женихом
Леди Гага и Кристиано Карино разошлись после двух лет отношений.
Известная американская певица Леди Гага рассталась со своим бойфрендом Кристиано Карино. Об этом сообщил 19 февраля агент исполнительницы. Сама Леди Гага пока не комментирует новость.
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О расставании пары поклонники Гаги впервые заговорили после церемонии Grammy, на которую певица явилась одна и без обручального кольца.
Отметим, что о романе 32-летней Леди Гаги и ее музыкального агента 49-летнего Кристиано Карино стало известно в феврале 2017 года. А летом того же года пара объявила о своей помолвке.
Напомним, ранее Леди Гага похвасталась новыми татуировками.
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