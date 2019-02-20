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Свадьбы не будет: Леди Гага рассталась с женихом

Комментариев: 2
Леди Гага и Кристиано Карино разошлись после двух лет отношений.
Свадьбы не будет: Леди Гага рассталась с женихом
Свадьбы не будет: Леди Гага рассталась с женихом
Getty images

Известная американская певица Леди Гага рассталась со своим бойфрендом Кристиано Карино. Об этом сообщил 19 февраля агент исполнительницы. Сама Леди Гага пока не комментирует новость.

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О расставании пары поклонники Гаги впервые заговорили после церемонии Grammy, на которую певица явилась одна и без обручального кольца.

Отметим, что о романе 32-летней Леди Гаги и ее музыкального агента 49-летнего Кристиано Карино стало известно в феврале 2017 года. А летом того же года пара объявила о своей помолвке.

Напомним, ранее Леди Гага похвасталась новыми татуировками.

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Теги: Леди Гага
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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Sancho-s    20.02.2019, 14:47
Оценка:  0
Sancho-s
Ё маё, что же делать?
гость  (аноним)  20.02.2019, 14:39
Оценка:  0
гость
Как и у любой бабомрази гормональный фон держится 2 года,потом пилотка требует новый куй
!  (аноним)  20.02.2019, 14:39
Оценка:  0
!
никак не пойму? - если сисяндры лежат как блинчики, зачем это выставлять напоказ?
"Неудачные ноги Людмила Прокофьевна надо прятать под МАКСИ" (с)
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