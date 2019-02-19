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Джамале в Польше подарили шикарный весенний букет - фото

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Джамала опубликовала фото с букетом тюльпанов и поблагодарила польских коллег за гостеприимство .

Джамале в Польше подарили шикарный весенний букет - фото
Джамале в Польше подарили шикарный весенний букет - фото
instagram.com/jamalajaaa

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Певица Джамала похвасталась в Сети шикарным букетом тюльпанов, который ей подарили в Варшаве. Артистка выложила яркое фото - она сидит по-турецки на подоконнике с букетом тюльпанов в вазе, а из окна открывается вид на центр Варшавы.

Мое волшебное утро в Варшаве. Тюльпаны! Весна ещё ближе, чем мы думаем, - подписала фото Джамала.

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Чуть раньше в Инстаграм Джамала публиковала фото с этим же букетом в красном брючном костюме. В подписи к фото она поблагодарила польских коллег за гостеприимство.

Ранее мы писали, что Джамала рассказала, что о ее песне “1944“ в США пишут научную работу. 

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Теги: Джамала, украинский шоу-бизнес
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Источник: ivona.bigmir.net

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