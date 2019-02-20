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"Я продолжаю отмечать": Настя Каменских похвасталась новым достижением

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Новый клип певицы собрал почти 5 млн просмотров.
"Я продолжаю отмечать": Настя Каменских похвасталась новым достижением
"Я продолжаю отмечать": Настя Каменских похвасталась новым достижением
instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, известна также под псевдонимом NK поделилась с подписчиками радостною новостью.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором под брызги конфетти пьет шампанское.

В подписи к снимку артистка сообщила, что ее клип на песню “Попа, как у Ким“ уже собрал почти 5 млн просмотров на YouTube. Отметим, что презентация видео состоялась 14 февраля.

“Это невероятно! У клипа “Попа как у Ким“ уже почти 5 млн просмотров! Я продолжаю отмечать. И рада, что вам понравился клип!“, - подписала кадр Настя Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских порадовала фанов откровенным снимком.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivona.bigmir.net

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