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Звезда шоу "МастерШеф" показала трогательные снимки с мамой

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Татьяна Литвинова поздравила маму с юбилеем.
Звезда шоу "МастерШеф" показала трогательные снимки с мамой
Звезда шоу "МастерШеф" показала трогательные снимки с мамой
instagram.com/tanita_litvinova

Судья шоу “МастерШеф“ Татьяна Литвинова опубликовала новые снимки в Instagram.  Звезда поделилась свежими кадрами, на которых позирует вместе с мамой.

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Семейными фото Литвинова поделилась в честь дня рождения самого близкого человека. На днях маме звезды исполнилось 70 лет.

“Будь счастлива мамочка, ты - великий человек! Все что я знаю и умею твоими стараниями и твоей верой в меня.  Мы много смеёмся сегодня, потому что мама теперь агент 07 и все спецслужбы пришли в полную боевую готовность“, - подписала снимки Татьяна Литвинова.

Напомним, ранее Влад Яма трогательно поздравил супругу с днем рождения.

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Теги: Татьяна Литвинова, МастерШеф
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Источник: Ivona.bigmir.net

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