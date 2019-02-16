Звезда шоу "МастерШеф" показала трогательные снимки с мамой

Судья шоу “МастерШеф“ Татьяна Литвинова опубликовала новые снимки в Instagram. Звезда поделилась свежими кадрами, на которых позирует вместе с мамой.

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Семейными фото Литвинова поделилась в честь дня рождения самого близкого человека. На днях маме звезды исполнилось 70 лет.

“Будь счастлива мамочка, ты - великий человек! Все что я знаю и умею твоими стараниями и твоей верой в меня. Мы много смеёмся сегодня, потому что мама теперь агент 07 и все спецслужбы пришли в полную боевую готовность“, - подписала снимки Татьяна Литвинова.