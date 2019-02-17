Одни из самых известных супер-моделей 1990-х - Синди Кроуфорд и Керолин Мэрфи снялись обнаженными.

Обнаженные Кроуфорд и Мерфи: Легендарные модели 90-х снялись для арт-альбома instagram.com/cindycrawford

Читай также: Оскар-2019: группа Queen выступит на церемонии награждения Оскар-2019

Легендарные супер-модели 1990-х - Синди Кроуфорд и Керолин Мэрфи - снялись обнаженными для книги фешн-фотографа Рассела Джеймса - коллекционного издания “Ангелы ограниченным тиражом“.

Обе звезды опубликовали эксклюзивные черно-белые кадры в своем Инстаграм.

Супер-модель, 52-летняя Синди Кроуфорд, позирует на фото в плетенной “корзине“ - таким образом ее ногота не бросается в глаза, а обнаженным выглядит только левый бок и ноги модели.

Читай также: Ким Кардашьян очаровала Сеть милым снимком с дочерьми

Еще одна участница проекта, 45-летняя модель Керолин Мэрфи, написала пост о том, что фотосессия для книги мотивировала ее еще больше работать над собой.

Я не модель Victoria’s Secret и мне 45 лет ... поэтому, когда мой друг попросил меня позировать полностью обнаженной для его книги, чтобы появиться рядом с некоторыми из самых знаменитых тел в мире, я была более чем нерешительна .... Читай также: Игорь Кондратюк удивил неожиданным заявлением в Сети Как бы то ни было, я чувствовала себя нервно и неуверенно на съемочной площадке, но в итоге команда заставила меня чувствовать себя комфортно.

Поздравляю @russelljames с вашей книгой “Angels Limited Edition“ и благодарим вас за то, что приняли меня - вы помогли мне снова радоваться своему телу и побудили меня вернуться в спортзал, - написала Мэрфи.

Ранее мы писали, что Ани Лорак заподозрили в беременности.