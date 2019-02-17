Обнаженные Кроуфорд и Мерфи: Легендарные модели 90-х снялись для арт-альбома
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Легендарные супер-модели 1990-х - Синди Кроуфорд и Керолин Мэрфи - снялись обнаженными для книги фешн-фотографа Рассела Джеймса - коллекционного издания “Ангелы ограниченным тиражом“.
Обе звезды опубликовали эксклюзивные черно-белые кадры в своем Инстаграм.
Супер-модель, 52-летняя Синди Кроуфорд, позирует на фото в плетенной “корзине“ - таким образом ее ногота не бросается в глаза, а обнаженным выглядит только левый бок и ноги модели.
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Еще одна участница проекта, 45-летняя модель Керолин Мэрфи, написала пост о том, что фотосессия для книги мотивировала ее еще больше работать над собой.
Я не модель Victoria’s Secret и мне 45 лет ... поэтому, когда мой друг попросил меня позировать полностью обнаженной для его книги, чтобы появиться рядом с некоторыми из самых знаменитых тел в мире, я была более чем нерешительна ....
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Как бы то ни было, я чувствовала себя нервно и неуверенно на съемочной площадке, но в итоге команда заставила меня чувствовать себя комфортно.
Поздравляю @russelljames с вашей книгой “Angels Limited Edition“ и благодарим вас за то, что приняли меня - вы помогли мне снова радоваться своему телу и побудили меня вернуться в спортзал, - написала Мэрфи.
I’m not a VS model, I don’t like working out and I’m 45 years old...so when my friend asked me to pose entirely nude for his book, which would appear alongside some of the most celebrated (and dedicated) bodies in the world, I was more than hesitant.... Anyhow, I felt nervous and insecure on set but in the end, the team made me feel comfortable and tolerated my request to play Fleetwood Mac on repeat (so I could channel my inner Stevie Nicks moves). Congrats @russelljames on your book ‘Angels Limited Edition’ and thank you for having me- you helped me celebrate the skin I’m in, and prompted me to get back into the gym 😜♥️ #angelsfineartcollection
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