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Ники Минаж заинтриговала фаном совместным видео с бойфрендом

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Похоже, пара собирается завести ребенка.
Ники Минаж заинтриговала фаном совместным видео с бойфрендом
Ники Минаж заинтриговала фаном совместным видео с бойфрендом
instagram.com/nickiminaj

Популярная американская певица Ники Минаж поделилась с поклонниками новым видео с бойфрендом Кеннетом Петти. Ролик исполнительница опубликовала на своей странице в Instragram.

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На видео можно увидеть, как парень певицы мило гладить ее животик. После чего спросила у любимого:

“Почему ты гладишь мой живот? Ты хочешь, чтобы там кто-то был?“

На такой вопрос Кеннет ответил, что “обязательно будет“. Это вызвало счастливый смех у Ники Минаж.

Напомним, ранее Алина Гросу примеряла свадебное платье.

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Теги: Ники Минаж
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Источник: Ivona.bigmir.net

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