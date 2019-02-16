Ники Минаж заинтриговала фаном совместным видео с бойфрендом
Похоже, пара собирается завести ребенка.
Популярная американская певица Ники Минаж поделилась с поклонниками новым видео с бойфрендом Кеннетом Петти. Ролик исполнительница опубликовала на своей странице в Instragram.
Читай также: “Горячая кровь“: Мишель Андраде выложила видео зажигательного танца
На видео можно увидеть, как парень певицы мило гладить ее животик. После чего спросила у любимого:
“Почему ты гладишь мой живот? Ты хочешь, чтобы там кто-то был?“
На такой вопрос Кеннет ответил, что “обязательно будет“. Это вызвало счастливый смех у Ники Минаж.
Напомним, ранее Алина Гросу примеряла свадебное платье.
Полная версия правил