"Горячая кровь": Мишель Андраде выложила видео зажигательного танца
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Украинская певица боливийского происхождения, 22-летняя Мишель Андраде, выложила в Сеть запись откровенного танца, который она исполняет в хореографической студии. Ролик появился в Инстаграм Андраде.
Ничего кроме драм. хореографии от @rishamaryna 💥@luckoutclub_studio, - написала артистка.
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Пользователи Сети пришли в восторг от танца Андраде и оставили множество комментариев.
Настолько красиво, что и не спошлишь, - отметили в комментариях.
Горячая кровь, - написали фолловеры.
Ааааааа да что же это твориться!?? Пошёл за сигаретой, от этого видео и прикурю 🔥 - пошутили в Сети.
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