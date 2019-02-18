"Горячая кровь": Мишель Андраде выложила видео зажигательного танца

Певица Мишель Андраде поделилась в Инстаграм видео, где танцует страстный танец.

"Горячая кровь": Мишель Андраде выложила видео с зажигательным танцем instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица боливийского происхождения, 22-летняя Мишель Андраде, выложила в Сеть запись откровенного танца, который она исполняет в хореографической студии. Ролик появился в Инстаграм Андраде.

Ничего кроме драм. хореографии от @rishamaryna 💥@luckoutclub_studio, - написала артистка.

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Пользователи Сети пришли в восторг от танца Андраде и оставили множество комментариев.

Настолько красиво, что и не спошлишь, - отметили в комментариях.

Горячая кровь, - написали фолловеры.

Ааааааа да что же это твориться!?? Пошёл за сигаретой, от этого видео и прикурю 🔥 - пошутили в Сети.

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