Новой видео с концерта Лорак "ШОУДива" почти убедило фанатов в беременности Лорак.

"Пополнела или все-таки беременна": Видео Лорак вызвало жгучие споры в Сети instagram.com/anilorak/

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Новое видео скандальной певицы Ани Лорак с концерта “Шоу Дива“ вызвало очередной шквал обсуждения в Сети. Ролик певица выставила в своем Инстаграм. На артистке - наряд в восточном стиле и прозрачные лосины, расшитые стразами. В номере ее поднимают на руках, а потом опускают обратно на землю - когда Лорак приходится удерживать равновесие, она довольно неуклюже двигается. Это сразу же отметили пользователи Сети, и утвердились в своем предположении, что Ани Лорак - беременна.

Похоже Каролина в положении, - заметили в комментариях.

Очень тяжело двигается.Голос шикарный!!!А вот костюмы не очень!!!Как у Филиппа Киркорова!! - отметили в Сети.

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Как-то тяжело выглядит взбирание и спускание, взгляд вниз, да и ради трёх секунд. Я не поняла, - написали в Сети.

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Другая часть фанатов уверены, что Лорак просто располнела, а неудачный образ получился из-за неподходящего дизайна костюма.

Небось, заедала развод булками, - написали фолловеры.

Красотка! Но блин... ляшки толстые, куда дизайнеры смотрели! - возмутились в Сети.



Наряд действительно жуткий🙈 - отметили в комментариях.

Ранее мы писали, что Ани Лорак снялась в рекламе йогурта.