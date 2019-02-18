Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Пополнела или все-таки беременна": Видео Лорак вызвало жгучие споры в Сети

Комментариев: 1
Новой видео с концерта Лорак "ШОУДива" почти убедило фанатов в беременности Лорак.

"Пополнела или все-таки беременна": Видео Лорак вызвало жгучие споры в Сети
instagram.com/anilorak/

Читай также: Алина Гросу примеряла свадебное платье

Новое видео скандальной певицы Ани Лорак с концерта “Шоу Дива“ вызвало очередной шквал обсуждения в Сети. Ролик певица выставила в своем Инстаграм. На артистке - наряд в восточном стиле и прозрачные лосины, расшитые стразами. В номере ее поднимают на руках, а потом опускают обратно на землю - когда Лорак приходится удерживать равновесие, она довольно неуклюже двигается. Это сразу же отметили пользователи Сети, и утвердились в своем предположении, что Ани Лорак - беременна.

Похоже Каролина в положении, - заметили в комментариях.

Очень тяжело двигается.Голос шикарный!!!А вот костюмы не очень!!!Как у Филиппа Киркорова!! - отметили в Сети.

Читай также: Влад Яма трогательно поздравил супругу с днем рождения

Какая же полненькая стала, - написали фолловеры.

 

Как-то тяжело выглядит взбирание и спускание, взгляд вниз, да и ради трёх секунд. Я не поняла, - написали в Сети.

Читай также: “С животиком лучше“: В Сети заподозрили в беременности Ани Лорак

Другая часть фанатов уверены, что Лорак просто располнела, а неудачный образ получился из-за неподходящего дизайна костюма.

Небось, заедала развод булками, - написали фолловеры. 

 

Красотка! Но блин... ляшки толстые, куда дизайнеры смотрели! - возмутились в Сети.

Наряд действительно жуткий🙈 - отметили в комментариях.

Ранее мы писали, что Ани Лорак снялась в рекламе йогурта.

Поделись:
Теги: Ани Лорак, перебежчики, беременна
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  19.02.2019, 11:05
Оценка:  0
pусский
Надо в пизду заглянуть, зачем просто гадать...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь