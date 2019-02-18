Певица Ани Лорак снялась в рекламе "Активии" - поклонники в восторге .

"Какая вы многогранная": Ани Лорак снялась в рекламе йогурта instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак снялась в рекламе йогурта “Активия“. Видео Лорак выложила на своей странице в Инстаграм. Нас нем артистка появляется в коротком топе и брюках с низкой посадкой, которые открывают пресс Лорак.

Правильное питание определяет наше здоровье. Настроение на высоте!.. Как и я каждый день! - написала Лорак.

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Пользователи Сети оставили множество комментариев к видео. Большинство из них - позитивные, поклонники похвалили Лорак за яркий образ и хорошую игру.

Ани, какая же вы потрясающая и многогранная! ❤️❤️❤️ - написали в Сети.



Какой позитифффчик... Красавица... 👏 - написали в комментариях.



Прям говорит как москвичка) чётко так👍, - “похвалили“ Лорак.

Однако, часть фолловеров осталась недовольна съемками Лорак в рекламе.



Каролина зачем???Карьера на пике 😊 - уточнили подписчики.

Ранее мы писали, что Ани Лорак заподозрили в беременности.

