"Какая вы многогранная": Ани Лорак снялась в рекламе йогурта
Читай также: “Ты меня лю? Быстро цем“: Лобода выложила позитивное видео с дочкой
Певица Ани Лорак снялась в рекламе йогурта “Активия“. Видео Лорак выложила на своей странице в Инстаграм. Нас нем артистка появляется в коротком топе и брюках с низкой посадкой, которые открывают пресс Лорак.
Правильное питание определяет наше здоровье. Настроение на высоте!.. Как и я каждый день! - написала Лорак.
Читай также: Маска как из “Молчания ягнят“: Брежнева шокировала новым клипом
Пользователи Сети оставили множество комментариев к видео. Большинство из них - позитивные, поклонники похвалили Лорак за яркий образ и хорошую игру.
Ани, какая же вы потрясающая и многогранная! ❤️❤️❤️ - написали в Сети.
Какой позитифффчик... Красавица... 👏 - написали в комментариях.
Прям говорит как москвичка) чётко так👍, - “похвалили“ Лорак.
Однако, часть фолловеров осталась недовольна съемками Лорак в рекламе.
Каролина зачем???Карьера на пике 😊 - уточнили подписчики.
Ранее мы писали, что Ани Лорак заподозрили в беременности.
Полная версия правил