Светлана Лобода показала видео с дочкой, Евой, с которой они прилетели на отдых.

"Ты меня лю? Быстро цем": Лобода выложила позитивное видео с дочкой instagram.com/lobodaofficial

Читай также: Маска как из “Молчания ягнят“: Брежнева шокировала новым клипом

Певица Светлана Лобода выставила в Сеть позитивное видео с дочкой. Они с Евой прилетели на отдых и Светлана предложила девочке поделиться ощущениями от перелета и “цемнуть“ маму. В подписи к видео Лобода намекнула на свои недавние проблемы со здоровьем, которые заставили ее задуматься о том, что нужно больше времени посвящать детям.

После событий в октябре 2018 я дала себе слово отдыхать с моими девочками чаще ...мы так счастливы вместе ❤️всем добра🙋‍♀️ - написала Лобода.

Пользователи Сети отметили в комментариях, что Ева похожа на маму и пожелали Светлане с дочерью отличного отдыха.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода необычно исполнила песню “40 градусов“.