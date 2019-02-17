"Ты меня лю? Быстро цем": Лобода выложила позитивное видео с дочкой
Светлана Лобода показала видео с дочкой, Евой, с которой они прилетели на отдых.
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Певица Светлана Лобода выставила в Сеть позитивное видео с дочкой. Они с Евой прилетели на отдых и Светлана предложила девочке поделиться ощущениями от перелета и “цемнуть“ маму. В подписи к видео Лобода намекнула на свои недавние проблемы со здоровьем, которые заставили ее задуматься о том, что нужно больше времени посвящать детям.
После событий в октябре 2018 я дала себе слово отдыхать с моими девочками чаще ...мы так счастливы вместе ❤️всем добра🙋♀️ - написала Лобода.
Пользователи Сети отметили в комментариях, что Ева похожа на маму и пожелали Светлане с дочерью отличного отдыха.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода необычно исполнила песню “40 градусов“.
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