Ким Кардашьян очаровала Сеть милым снимком с дочерьми

Новым фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Звезда реалити-шоу, светская Ким Кардашян не устает радовать поклонников новыми снимками в Instagram. Недавно знаменитость опубликовала трогательное фото своих дочерей.

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На снимке можно увидеть 5-летнюю Норт Уэст и маленькую Чикаго, которая родилась 15 января 2018 года от суррогатной матери.

“Мои девочки“, – лаконично подписала снимок Кардашьян.

Отметим, что Ким Кардашян и ее супруг Канье Уэст воспитывают еще 3-летнего сына Сэйнта.

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