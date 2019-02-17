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Ким Кардашьян очаровала Сеть милым снимком с дочерьми

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Новым фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Ким Кардашьян очаровала Сеть милым снимком с дочерьми
Ким Кардашьян очаровала Сеть милым снимком с дочерьми
instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу, светская Ким Кардашян не устает радовать поклонников новыми снимками в Instagram. Недавно знаменитость опубликовала трогательное фото своих дочерей.

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На снимке можно увидеть 5-летнюю Норт Уэст и маленькую Чикаго, которая родилась 15 января 2018 года от суррогатной матери.

“Мои девочки“, – лаконично подписала снимок Кардашьян.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My girls

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Отметим, что Ким Кардашян и ее супруг Канье Уэст воспитывают еще 3-летнего сына Сэйнта.

Напомним, ранее Кайли Дженнер похвасталась подарком от любимого на День святого Валентина

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Теги: Ким Кардашьян
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Источник: Ivona.bigmir.net

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