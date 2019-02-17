Ким Кардашьян очаровала Сеть милым снимком с дочерьми
Новым фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Звезда реалити-шоу, светская Ким Кардашян не устает радовать поклонников новыми снимками в Instagram. Недавно знаменитость опубликовала трогательное фото своих дочерей.
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На снимке можно увидеть 5-летнюю Норт Уэст и маленькую Чикаго, которая родилась 15 января 2018 года от суррогатной матери.
“Мои девочки“, – лаконично подписала снимок Кардашьян.
Отметим, что Ким Кардашян и ее супруг Канье Уэст воспитывают еще 3-летнего сына Сэйнта.
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