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Победитель "Танцев со звездами" показал милые снимки с маленькой дочкой

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Партнер Натальи Могилевской познакомил фанатов со своей дочерью.
Победитель "Танцев со звездами" показал милые снимки с маленькой дочкой
Победитель "Танцев со звездами" показал милые снимки с маленькой дочкой
instagram.com/igorkuzmenko_official_

Партнер Натальи Могилевской по шоу “Танцы со звездами“ Игорь Кузьменко порадовал поклонников трогательными снимками с маленькой дочкой.

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Танцор сообщил, что 17 февраля девочке исполнилось 6 месяцев. В честь этого события Кузьменко опубликовал милые черно-белые фото.

“Ну что, друзья... нам сегодня 6 месяцев!!! И сегодня как раз самое время познакомить Вас с нашей принцессой. Встречайте... Мирослава Игоревна“, - подписал снимки Игорь.

Напомним, ранее Наталья Могилевская удивила кардинальной сменой имиджа.

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Теги: Игорь Кузьменко, Танцы со звездами
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Источник: Ivona.bigmir.net

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