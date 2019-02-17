"Касается именно вас": Потап зачитал реп, как лучше провести воскресенье
Алексей Потапенко спел, как провести выходной с пользой.
Читай также: Попа как у Ким: Настя Каменских порадовала поклонников новым клипом
Украинский продюсер, исполнитель, шоумен Алексей Потапенко (Потап) выложил на своей странице в Инстаграм видео, на котором зачитал реп о том, как провести выходной. В песне Потап дал несколько советов, что, на его взгляд, стоит обязательно сделать в воскресенье. Так, Потапенко посоветовал почитать книгу, позвонить родным и обязательно соверщить какое-то доброе дело.
Видео содержит нецензурную лексику.
Ранее мы писали о том, как снимали новый клип Насти Каменских “Попа как у Ким“.
Полная версия правил