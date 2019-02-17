Алексей Потапенко спел, как провести выходной с пользой.

"Касается именно вас": Потап зачитал реп, как лучше провести воскресенье instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, исполнитель, шоумен Алексей Потапенко (Потап) выложил на своей странице в Инстаграм видео, на котором зачитал реп о том, как провести выходной. В песне Потап дал несколько советов, что, на его взгляд, стоит обязательно сделать в воскресенье. Так, Потапенко посоветовал почитать книгу, позвонить родным и обязательно соверщить какое-то доброе дело.

Видео содержит нецензурную лексику.

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