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"Касается именно вас": Потап зачитал реп, как лучше провести воскресенье

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Алексей Потапенко спел, как провести выходной с пользой.

"Касается именно вас": Потап зачитал реп, как лучше провести воскресенье
instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, исполнитель, шоумен Алексей Потапенко (Потап) выложил на своей странице в Инстаграм видео, на котором зачитал реп о том, как провести выходной. В песне Потап дал несколько советов, что, на его взгляд, стоит обязательно сделать в воскресенье. Так, Потапенко посоветовал почитать книгу, позвонить родным и обязательно соверщить какое-то доброе дело.

Видео содержит нецензурную лексику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воскресный #прыщ

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Ранее мы писали о том, как снимали новый клип Насти Каменских “Попа как у Ким“.

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Теги: Потап, реп, Алексей Потапенко
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Источник: ivona.bigmir.net

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