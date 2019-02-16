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Владимир Дантес рассказал, чем занимается по ночам

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Певец признался, что ночью любит перекусить и смотреть сериалы.
Владимир Дантес рассказал, чем занимается по ночам
Владимир Дантес рассказал, чем занимается по ночам
instagram.com/vladimirdantes

Украинский певец Владимир Дантес продолжает радовать поклонников новыми снимками и оригинальными постами в соцсетях. Так, недавно муж Нади Дорофеевой признался, чем любит заниматься ночью.

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В своем Instagram-аккаунте певец разместил фото, на котором он решил перекусить на улице. В подписи к снимку Дантес сообщил фанам, что любит поесть ночью. А также артист рассказал, что вместе с супругой смотрит сериал “Сплетница“.

“На часах 1:04 ночи. Кто-то сейчас в клубе, кто-то спит. А я, 30летний мальчуган, смотрю “Сплетницу“ с @nadyadorofeeva и на меня напал жуткий жор. Кто ещё любит перекусить ночью? Помните ЛЕТО БЛИЗКО!“ – написал Дантес.

Напомним, ранее Надю Дорофееву заподозрили в беременности.

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Теги: Владимир Дантес, Надя Дорофеева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  18.02.2019, 12:08
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русский
Земляки, долбитесь в пукан, болеть не будете)))). Патриарх Кирилл благословил.
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