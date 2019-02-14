Редкий кадр: Санта Димопулос показала своего мужа

Экс-участница "ВИА Гры" растрогала поклонников редким снимком со своим мужем.

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Бывшая участница украинской “Фабрики звезд“ и экс-солистка группы “ВИА Гра“ Санта Димопулус не любит делиться в соцсетях семейными фотографиями. Но в редких случаях звезда все же публикует ценные кадры с близкими в своем Instagram.

Так, в честь недавнего праздника всех влюбленных, певица показала совместное фото с супругом.

Все, что всем нам нужно, — это любовь! Желаю всем настоящей, бесконечной, всепоглощающей любви. И пусть каждый день будет, как День всех влюбленных, — написала Санта.

Ранее в своем блоге Димопулос рассказала о том, как ее обокрали.