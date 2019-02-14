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Редкий кадр: Санта Димопулос показала своего мужа

Комментариев: 3
Экс-участница "ВИА Гры" растрогала поклонников редким снимком со своим мужем.
Редкий кадр: Санта Димопулос показала своего мужа
Редкий кадр: Санта Димопулос показала своего мужа
Instagram

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Бывшая участница украинской “Фабрики звезд“ и экс-солистка группы “ВИА Гра“ Санта Димопулус не любит делиться в соцсетях семейными фотографиями. Но в редких случаях звезда все же публикует ценные кадры с близкими в своем Instagram.

Так, в честь недавнего праздника всех влюбленных, певица показала совместное фото с супругом. 

Все, что всем нам нужно, — это любовь! Желаю всем настоящей, бесконечной, всепоглощающей любви. И пусть каждый день будет, как День всех влюбленных, — написала Санта. 

Ранее в своем блоге Димопулос рассказала о том, как ее обокрали

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Теги: Санта Димопулос, фото
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.02.2019, 19:27
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гость
Ты глупая циганская плядь, думаешь кому то интересно знать, кто теребит твои отверстия?
гость  (аноним)  17.02.2019, 19:02
Оценка:  0
гость
Сначала они показывают свои сиськи, письки и жопы...потом ёбырей и мужей...потом очередь доходит до детей... только кому это всё интересно?)
гость  (аноним)  17.02.2019, 18:19
Оценка:  0
гость
Накуя нам её муж? Песду покажи, сучка!
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