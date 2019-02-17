Оля Фреймут показала архивные фото со своей дочерью

Известная телеведущая Ольга Фреймут поделилась с поклонниками архивными фото с дочкой от первого брака - Златой Митчелл.

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Скандально известная украинская телеведущая Оля Фреймут все чаще делится с поклонниками семейными фото. Так, в день рождения своей дочери Златы звезда опубликовала в Instagram несколько архивных снимков, которые ранее никогда не демонстрировала общественности.

Доченька, этой фотографии 13 лет. Ничего не изменилось: ты всегда у моего сердца. Люблю тебя. C Днем рождения, – написала Фреймут в блоге.

Телеведущая добавила серию фото с дочкой. На одном из кадров Ольга запечатлена спящей вместе с новорожденной Златой.

Ранее Оля Фреймут пожаловалась на буллинг в сети.