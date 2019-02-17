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Оля Фреймут показала архивные фото со своей дочерью

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Известная телеведущая Ольга Фреймут поделилась с поклонниками архивными фото с дочкой от первого брака - Златой Митчелл.
Оля Фреймут показала архивные фото со своей дочерью
Оля Фреймут показала архивные фото со своей дочерью
Instagram

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Скандально известная украинская телеведущая Оля Фреймут все чаще делится с поклонниками семейными фото. Так, в день рождения своей дочери Златы звезда опубликовала в Instagram несколько архивных снимков, которые ранее никогда не демонстрировала общественности. 

Доченька, этой фотографии 13 лет. Ничего не изменилось: ты всегда у моего сердца. Люблю тебя. C Днем рождения, – написала Фреймут в блоге. 

Телеведущая добавила серию фото с дочкой. На одном из кадров Ольга запечатлена спящей вместе с новорожденной Златой. 

Ранее Оля Фреймут пожаловалась на буллинг в сети.

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Теги: Оля Фреймут, фото, Злата Митчелл
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  17.02.2019, 15:40
Оценка:  0
pусский
Я прослезился и даже не пёрнул... Но в следующий раз пердану на саму Фреймудь, Конычка совсем охуела!
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