Регина Тодоренко сравнила себя с бабушкой: фото
Читай также: В постели с мужем: Рики Мартин показал романтичное селфи
Известная украинская ведущая Регина Тодоренко, которую недавно раскритиковали в сети за рекламу, опубликовала в своем Instagram фото без макияжа и сравнила себя с бабушкой.
Читай также: В сети обсуждают пикантное фото Тины Кароль
На снимке Регина запечатлена без косметики, с платком на голове. По словам звезды, она выглядит точь в точь, как ее бабушка.
На этом фото я похожа на свою прабабушку Ираиду Зеньковну, польскую еврейку. Скажу вам больше, я — близнец моей прабабули, — написала под снимком телезвезда.
Регина также пообещала фолловерам найти фотографию родственницы и показать снимок в доказательство их сходства.
Ранее певица Наталья Могилевская удивила поклонников кардинальной сменой имиджа.
Полная версия правил