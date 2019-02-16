Регина Тодоренко сравнила себя с бабушкой: фото

Украинская ведущая опубликовала селфи без макияжа .

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Известная украинская ведущая Регина Тодоренко, которую недавно раскритиковали в сети за рекламу, опубликовала в своем Instagram фото без макияжа и сравнила себя с бабушкой.

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На снимке Регина запечатлена без косметики, с платком на голове. По словам звезды, она выглядит точь в точь, как ее бабушка.

На этом фото я похожа на свою прабабушку Ираиду Зеньковну, польскую еврейку. Скажу вам больше, я — близнец моей прабабули, — написала под снимком телезвезда.

Регина также пообещала фолловерам найти фотографию родственницы и показать снимок в доказательство их сходства.

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