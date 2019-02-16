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Регина Тодоренко сравнила себя с бабушкой: фото

Комментариев: 2
Украинская ведущая опубликовала селфи без макияжа .
Регина Тодоренко сравнила себя с бабушкой: фото
Регина Тодоренко сравнила себя с бабушкой: фото
Instagram

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Известная украинская ведущая Регина Тодоренко, которую недавно раскритиковали в сети за рекламу, опубликовала в своем Instagram фото без макияжа и сравнила себя с бабушкой.

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На снимке Регина запечатлена без косметики, с платком на голове. По словам звезды, она выглядит точь в точь, как ее бабушка.

На этом фото я похожа на свою прабабушку Ираиду Зеньковну, польскую еврейку. Скажу вам больше, я — близнец моей прабабули, — написала под снимком телезвезда. 

Регина также пообещала фолловерам найти фотографию родственницы и показать снимок в доказательство их сходства.

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Теги: Регина Тодоренко, фото
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Комментариев (2)
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navigator2    17.02.2019, 14:38
Оценка:  0
navigator2
досить постіть про це уе....біще
pусский  (аноним)  17.02.2019, 14:26
Оценка:  +1
pусский
Я пёрнул...
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