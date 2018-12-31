В постели с мужем: Рики Мартин показал романтичное селфи
Знаменитый певец Рики Мартин признался, что счастлив быть со своим возлюбленным.
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Знаменитый певец Рики Мартин показал романтичное фото, на котором позирует вместе со своим возлюбленным в постели. Снимок артист опубликовал в Instagram.
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Романтическим селфи певец поздравил супруга с прошедшим Днем всех влюбленных.
Двое измученных родителей. С Днем святого Валентина, Джван. Счастлив называть тебя своим мужем, — написал Рики Мартин.
Напомним, что в начале 2019 года популярный пуэрто-риканский певец Рики Мартин и его супруг - Джван Йосеф, усыновили третьего ребенка.
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