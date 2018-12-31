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В постели с мужем: Рики Мартин показал романтичное селфи

Комментариев: 2
Знаменитый певец Рики Мартин признался, что счастлив быть со своим возлюбленным.
В постели с мужем: Рики Мартин показал романтичное фото
В постели с мужем: Рики Мартин показал романтичное фото
Instagram

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Знаменитый певец Рики Мартин показал романтичное фото, на котором позирует вместе со своим возлюбленным в постели. Снимок артист опубликовал в Instagram. 

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Романтическим селфи певец поздравил супруга с прошедшим Днем всех влюбленных. 

Двое измученных родителей. С Днем святого Валентина, Джван. Счастлив называть тебя своим мужем, — написал Рики Мартин. 

Напомним, что в начале 2019 года популярный пуэрто-риканский певец Рики Мартин и его супруг - Джван Йосеф, усыновили третьего ребенка.

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Теги: Рики Мартин, фото, звездные романы
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Комментариев (2)
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Антибес    16.02.2019, 11:26
Оценка:  +1
Антибес
Так же и бандерлоги-потрохососы селфятся.Сначала"проевроинте грируют"друг-друга в"духовку",а затем фоткаются,радуясь своей гомопэрэмоге...А виноваты в этом Россия и Путин.)))))))))))))
Люблю_Украину    16.02.2019, 11:26
Оценка:  +2
Люблю_Украину
Епаный стыд(
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