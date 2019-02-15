Джамала сказала, что о ее песне пишет работу американская профессор

Джамала рассказала, что о ее песне "1944" пишут научную работу в Америке .

Джамала рассказала, что по ее песне пишет работу американская профессор instagram.com/jamalajaaainstagram.com/kosadcha

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Украинская певица Джамала рассказала, что о ее песне “1944“ пишет работу американский профессор этно-музыковед. Этой информацией певица поделилась с журналистами ТСН, в рамках проекта, приуроченного к вручении музыкальной премии YUNA-2019.

Отвечая на вопрос, как действуют на нее неудачи, Джамала подчеркнула, что, как любой творческий человек, остро реагирует на непонимание или невысокую оценку своей работы. Однако, Джа подчеркнула, что часто черпает вдохновения из абсолютно неожиданных источников. Таким “позитивом“ для нее стала новость о том, что об ее песне пишут научную работу в Америке.

Читай также: Вокалистка ONUKA показала первое совместное фото с мужем Знаете выражение “Художника обидеть может каждый“? Это истинная правда, все артисты очень уязвимы, тяжело воспринимают, если их творчество не оценили, не поняли. Если что-то идет не так, как я хотела бы, я черпаю вдохновение из других источников. Вот буквально на днях нам написала американский профессор из этно-музиковедення, который пишет работу о песне “1944“. Оказывается, в Беркли есть и такое. Такие вещи меня лично невероятно вдохновляют, - сказала Джа.

По поводу того, как она празднует победы, певица ответила, что никак.

Как правило, я их не праздную особо. Тихонько радуюсь и еду домой к семье, - сказала Джамала.

Ранее мы писали, что Джамала умилила семейным фото.