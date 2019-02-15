Джамала сказала, что о ее песне пишет работу американская профессор
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Украинская певица Джамала рассказала, что о ее песне “1944“ пишет работу американский профессор этно-музыковед. Этой информацией певица поделилась с журналистами ТСН, в рамках проекта, приуроченного к вручении музыкальной премии YUNA-2019.
Отвечая на вопрос, как действуют на нее неудачи, Джамала подчеркнула, что, как любой творческий человек, остро реагирует на непонимание или невысокую оценку своей работы. Однако, Джа подчеркнула, что часто черпает вдохновения из абсолютно неожиданных источников. Таким “позитивом“ для нее стала новость о том, что об ее песне пишут научную работу в Америке.
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Знаете выражение “Художника обидеть может каждый“? Это истинная правда, все артисты очень уязвимы, тяжело воспринимают, если их творчество не оценили, не поняли. Если что-то идет не так, как я хотела бы, я черпаю вдохновение из других источников. Вот буквально на днях нам написала американский профессор из этно-музиковедення, который пишет работу о песне “1944“. Оказывается, в Беркли есть и такое. Такие вещи меня лично невероятно вдохновляют, - сказала Джа.
“То коллективное удовольствие, которое мы получаем от музыки, тесными узами связано с местом, памятью и личными впечатлениями. Поэтому все дебаты по поводу предпочтительного музыкального формата могут вызвать горячую реакцию. Прежде всего, это очень человеческая и личная тема,и неважно, о чем речь - о куче старых пленок с подписями, о кассетах с оригинальными записями или о любовно подготовленном списке любимых мелодий на iTunes. У большинства любителей музыки с их коллекциями связаны важные воспоминания Но есть один формат, у которого остается множество преданных фанатов, и который превосходит все остальное. Это виниловые пластинки. На протяжении века с лишним любители музыки любят их за физические качества и то тепло, которое дает звук винила, не говоря уже о волнении, связанном с поисками пластинок». Абсолютно согласна с вами, мистер Harry Sword! Говорить и писать об этом можно бесконечно... Но ничто не сравнится с эмоциями, которые испытываешь, когда держишь в руках свой альбом в формате виниловой пластинки! Это ещё и полотно, на котором дизайнеры, фотографы, стилисты могут дать волю фантазии. Друзья, я счастлива представить альбом КРИЛА на виниле. Где заказать? Ищи ссылку в описании. 🙌🏽 Ты можешь купить винил себе или подарить кому-то, приурочив к празднику. А можешь не искать повода, чтобы подарить людям крылья... С любовью, ваша Джамала! #jamala #jamala_крила #vinylcollection
По поводу того, как она празднует победы, певица ответила, что никак.
Как правило, я их не праздную особо. Тихонько радуюсь и еду домой к семье, - сказала Джамала.
Ранее мы писали, что Джамала умилила семейным фото.
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