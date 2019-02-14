Леди Гага похвасталась новыми татуировками

На теле певицы появились два новых тату.

Известная американская певица Леди Гага сделала себе две татуировки. Рисунками певица похвасталась на своей странице в Instagram.

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Так, на спине исполнительницы появилось тату с изображением розы и с надписью “la vie en rose“, что переводится с французского как “жизнь в розовом“.

Отметим, что “la vie en rose“, - это строка из песни Эдит Пиаф. Песню также можно услышать в фильме “Звезда родилась“ в исполнении самой Леди Гага.

Второе тату с изображением нот певица сделала на предплечье.

Напомним, ранее стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум обручились.