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Леди Гага похвасталась новыми татуировками

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На теле певицы появились два новых тату.
Леди Гага похвасталась новыми татуировками
Леди Гага похвасталась новыми татуировками
instagram.com/ladygaga

Известная американская певица Леди Гага сделала себе две татуировки. Рисунками певица похвасталась на своей странице в Instagram.

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Так, на спине исполнительницы появилось тату с изображением розы и с надписью “la vie en rose“, что переводится с французского как “жизнь в розовом“.

Отметим, что “la vie en rose“,  - это строка из песни Эдит Пиаф. Песню также можно услышать в фильме “Звезда родилась“ в исполнении самой Леди Гага.

Второе тату с изображением нот певица сделала на предплечье.

Напомним, ранее стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум обручились.

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Теги: Леди Гага
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Источник: Ivona.bigmir.net

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