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Екатерина Кухар впервые показала своих родителей

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Украинская балерина обнародовала архивное фото.
Екатерина Кухар впервые показала своих родителей
Екатерина Кухар впервые показала своих родителей
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Известная украинская балерина, судья шоу “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар впервые опубликовала в соцсети снимок своих мамы и папы.

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На своей странице в Instagram звезда разместила свадебный снимок родителей.

В подписи к фото балерина написала:

“В День Святого Валентина я всегда думаю о моих любимых родителях… Именно благодаря их любви появилась на свет, я“.

Напомним, ранее Екатерина Кухар поделилась секретом счастливых супружеских отношений.

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Теги: Екатерина Кухар
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Источник: Ivona.bigmir.net

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