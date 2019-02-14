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Тина Кароль восхитила поклонников новым образом

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Певица показала кадр с новой фотосессии.
Тина Кароль восхитила поклонников новым образом
Тина Кароль восхитила поклонников новым образом
instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников свежим снимком. На новом фото артистка предстала в неожиданном чувственном образе.

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Исполнительница опубликовала в Instagram кадр, где позирует в необычном наряде во время фотосессии для модного глянца Vogue.

Для фотосессии Тина Кароль примеряла платье без бретелей, на руках у певицы меховые накладки, а на голове - светлая шапочка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ph @vogue_ukraine Style @juliepelipas #tinakarol #тинакароль

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Напомним, ранее  Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivona.bigmir.net

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