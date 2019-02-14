Тина Кароль восхитила поклонников новым образом
Певица показала кадр с новой фотосессии.
Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников свежим снимком. На новом фото артистка предстала в неожиданном чувственном образе.
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Исполнительница опубликовала в Instagram кадр, где позирует в необычном наряде во время фотосессии для модного глянца Vogue.
Для фотосессии Тина Кароль примеряла платье без бретелей, на руках у певицы меховые накладки, а на голове - светлая шапочка.
Напомним, ранее Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль.
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