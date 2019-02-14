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Томные стоны и комбинации: Лорак поделилась провокационным видео

Комментариев: 1
Певица Ани Лорак продолжает эпатировать публику откровенными образами своей концертной программы "Шоу Дива".

Томные стоны и комбинации: Лорак поделилась очередным провокационным видео
Томные стоны и комбинации: Лорак поделилась очередным провокационным видео
instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак снова эпатирует публику смелыми образами своей шоу-программы “Дива“. На этот раз артистка выложила в Инстаграм ролик, где она в откровенном серебристом наряде танцует зажигательный танец и издает звуки, больше на поминающие стон.

Подписчики Лорак разделились в своем мнении по поводу видео. Одна похвалили номер певицы, а вторые отметили, что он выглядит довольно пошло и вульгарно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️#шоуДива#onlylove

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

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Ой, не смешите！чему завидовать？тому , что из милой девочки вышла дива в трусах, - пишут подписчики.

Разврат тьфу больше не люблю, пахнет дешевизной, - отметили пользователи Сети.

Каролина так и не научилась танцевать. Потеряла индивидуальность, стала пошлой, как и все, - написали в комментариях.

Также обсуждение и критику вызвали снимки Лорак перед концертом 14 февраля. На фото она позирует на кровати в банном халате и полотенце на голове. На нескольких снимках на глазах певицы - темные очки. Подписчики выказали удивление таким образом певицы и даже в шутку назвали ее “терминатором“.

Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали в Сети из-за наряда. 

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Теги: Ани Лорак, перебежчики, откровение наряды звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.02.2019, 14:07
Оценка:  0
гость
Безголосая, пошлая и развратная вдобавок. Уже нечем прельщать зрителей, осталось только стонать.
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